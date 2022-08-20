الحوثيون يغلقون طريق لحج ويفجرون أزمة غذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حذر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي من أن وضع العاملين في مجال الإغاثة بات مقلقا، وسط تعرضهم لعدد من حملات التضليل والتحريض، أقدمت جماعة الحوثي على إغلاق طريق القبيطة لحج أمام الشاحنات.

وقال المواطنون «إنه تم إيقاف الشاحنات وأخذ تعهد خطي من السائقين بعدم المرور بالخط، في خطوة تسبب مزيدا من المعاناة الإنسانية وخنق اليمنيين من قبل الميليشيات، حيث تكدست عشرات الشاحنات بالخط مما ينذر بأزمة غذائية».

وفي السياق، قال بيان مكتب منسق الأمم المتحدة على تويتر بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، «إن العنف والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني يقوضان عملية تقديم المساعدات، ويعرضان أرواح من هم في أمس الحاجة إليها للخطر»، وأشار إلى أن العاملين في مجال الإغاثة يتعرضون لحملات تضليلية وتحريضية، تعرضهم للخطر.

يذكر أن المكتب الأممي أكد في أحدث تقرير له الأسبوع الماضي أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على العاملين في المجال الإنساني وتحركاتهم تسببت في إعاقة وصول أغلب المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022.

وأوضح أنه من إجمالي 532 حادثة تقييد وصول للمساعدات الإنسانية، أبلغ عنها الشركاء في المجال الإنساني، خلال الفترة (أبريل، مايو، يونيو) من العام الحالي، تم تسجيل حوالي 89% منها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

إلى ذلك، أكد أن التحديات التي تواجه العمل الميداني والزيارات وتسليم المساعدات، مثل عرقلة حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن، ورفض تصاريح السفر أو التأخير وإلغاء البعثات، «كانت سائدة في جميع أنحاء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون».

من جهة أخرى شنت ميليشيات الحوثي، قصفا مكثفا على القرى السكنية غرب مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلةـ وقال مصدر محلي إن الميليشيات الحوثية قصفت قريتي أحوال الصنج والهرامية بمنطقة الضباب غرب المدينة بقذائف الهاون.

واستهدفت أحد المنازل مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى المدنيين. وتواصل الميليشيات الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتغاض أممي.

وقال الجيش في بيان «إن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 467 خرقا للهدنة الأممية خلال 5 أيام (14- 18 أغسطس) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب».

وأضاف «إن الخروقات الحوثية توزعت بين 122 خرقا في جبهات محور حيس جنوب الحديدة، و94 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و85 خرقا في جبهات محور تعز، و82 خرقا في محور البرح غرب تعز، و51 خرقا غرب محافظة حجة، و21 خرقا في جبهات الجوف، و8 خرقات في محور الضالع، وأربعة خروقات بمحافظة صعدة.

مشاهدات يمنية:

• قيادي حوثي بارز يمنع المواطنين من ترميم منازلهم التي تضررت من السيول في صنعاء.

• إسقاط طائرة حوثية مسيرة جنوب مأرب.

• ميليشيات الحوثي تشن حملة جبايات في مناطق سيطرتها لصالح قياداتها.