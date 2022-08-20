شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أدوات رقابية.. اعرف حصاد نشاط النائبة راجية الفقى بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة راجية الفقى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- المشاركة فى 35 جلسة عامة .

- 17 ظهورا إعلاميا.

- المشاركة فى 14 ندوة وفعالية.

- 43 حضورا باللجان النوعية.

- 10 زيارات من بينهم المؤتمر السنوى للاتحاد البرلمانى الدولى رقم 142 "اسبانيا- مدريد، 30-26 نوفمبر 2021" وذلك ضمن الوفد الرسمى المصرى.

- استخدام 8 أدوات رقابية بشأن مناقشة تعظيم الاستفادة من الكفاءات والكوادر الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.