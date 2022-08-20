شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأنشطة البرلمانية للنائب رامى جلال خلال دور الانعقاد الثانى بالشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب رامى جلال، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- المشاركة فى 37 جلسة عامة.

- 74 ظهورا إعلاميا.

- المشاركة فى 57 ندوة وفعالية.

- 26 حضورا باللجان النوعية.

- 23 زيارة من بينهم حضور فعاليات اليوم الثانى من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة ومنتدى الحوكمة الرشيدة فى العالم الافتراضى "الميتافيرس".