شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُحضر إلى صفقة مدوية تهز كبار البريميرليج لتعويض كاسميرو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، لتعويض رحيل البرازيلي كاسميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالصيف الجاري.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن الميرنجي يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول، بالتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند، بالفترة المقبلة.



ريال مدريد يرغب في ضم بيلينجهام لتعويض كاسميرو



وتابعت: "ريال مدريد ينوي استغلال الأموال التي سيحصل عليها نظير بيع كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، من أجل التحرك نحو الدولي الإنجليزي، وبالتالي خرج الشياطين الحمر من سباق ضم بيلينجهام، من دورتموند".

واختتمت: "بطل دوري أبطال أوروبا لا يرغب في استقطاب بيلينجهام هذا الصيف، ولكنه سوف يخطط للتقدم بعرض له الصيف المقبل".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، أمس الجمعة عن رحيل البرازيلي كاسميرو لاعب وسط الفريق، إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ريال مدريد ينوي تأجيل الصفقات حتى الصيف المقبل



وأشارت "ماركا الإسبانية"، إلى أن ريال مدريد لا ينوي التعاقد مع بديل كاسميرو، ولن يستغل أمواله من أجل إبرام صفقات جديدة.

وتابعت: "ريال مدريد بالاتفاق مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني، يرغب في تخفيض عدد لاعبي الفريق الأول إلى 23 لاعبًا فقط، وهذا العدد يشمل الحارسين تيبو كورتوا وأندريه لونين بالموسم الجاري".

وأضافت: "النادي بعد رحيل كاسميرو، يعمل على التخلص من ألفارو أودريوزولا المرتبط بالانتقال إلى نوتنجهام فورست، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو وماريانو دياز الذين خرجوا من حسابات المدرب، ووارد رحيلهم قبل غلق سوق الانتقالات".

واختتمت: "ريال مدريد يرى أن التعاقد مع أي لاعب في الوقت الحالي سيكون عبء على الفريق بالمستقبل، خاصةً أنه لا يوجد لاعب جيد متاح، وبالتالي لن يتم إبرام صفقات جديدة".