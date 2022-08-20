تدمير ثلاثة أوكار وضبط متفجرات في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تدمير ثلاثة أوكار وضبط متفجرات في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، "نفذ اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية عملية تفتيش واسعة في بساتين ابي صيدا الصغرى بمحافظة ديالى وبعمق ٥كم".

وأضافت "اسفر الواجب عن حرق وتدمير ثلاثة أوكار وضبط كمية من عجينة (TNT) و٧ رمانات يدوية و٣ قنابر هاون و٣ رمانات مضادة للدروع وبندقية بمبكشن، وكمية من العتاد المختلفة الانواع وعدد من مخازن بندقية نوع كلاشنكوف ومواد طبية مختلفة".