وكيل إعلام النواب: النتائج الإيجابية للحوار الوطنى بدأت فى الظهور بالشارع

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن لحظة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الحوار الوطنى كانت لحظة تاريخية فارقة، منذ إفطار العائلة المصرية ودعوة الرئيس إلى النقاش وتبادل الأفكار وأصبح المجتمع كله فى حالة حوار.

وأضاف الدكتور نادر مصطفى، خلال استضافته على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما تسير الأمور خطوة تلو الأخرى يبدأ تكون هيكل لهذا الحوار وتتضح معالم أكثر ونبدأ فى عمل لجان وموضوعات وجدول وما يشبه اللائحة، كما نتحدث فى برامج مخصصة فى هذا الشأن.

وأكد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إننا لمسنا أثر التغيير الذى حدث فى الشارع، كما حدثت تغييرات هائلة بالملفات الموجودة لدينا فى مجلس النواب والتى تخص الثقافة والإعلام والآثار خلال الفترة الماضية، موضحا أنه عندما كان يوجه انتقاد كانت الدنيا تسير نحو إصلاح هذا الانتقاد.