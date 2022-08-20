صور سفير العراق مع راغب علامة تثير جدلا.. وبغداد: سنتخذ إجراءات مناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أثارت صور السفير العراقي لدى الأردن، حيدر العذاري، وزوجته، مع الفنان اللبناني راغب علامة جدلا في العراق، بعدما وصفها مغردون بأنها "لا تليق بسفير العراق".

ونشرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا، عصر اليوم، أكدت خلاله أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لتصرف الوزير.

وقال البيان الصادر عن الخارجية العراقية، إنه "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعني بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف البيان أن "الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".

وكان الفنان اللبناني، راغب علامة، نشر تغريدة على "تويتر"، أعرب فيها عن شكره للسفير العراقي، قائلا: "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح #راغب_علامة".