أول منشور لطارق شوقي في فيسبوك عقب خروجه من الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رابطا لبنك المعرفة المصري.

وتعد مشاركة شوقي لرابط Mathematica Resources عبر بنك المعرفة المصري، أول منشور لوزير التربية والتعليم السابق عقب التعديل الوزاري الأخير وتولي الدكتور رضا حجازي قيادة وزارة التربية والتعليم.

وفي وقت سابق، حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أولى اجتماعاته بوزارة التربية والتعليم، على توجيه الشكر والتحية للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، الذي وضع حجر أساس تطوير العملية التعليمية، وعلى ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من جهد في تطويرها.