شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالجانرز تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة آرسنال وبورنموث في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل آرسنال الرسمي

وجاءت تشكيلة آرسنال لمواجهة بورنموث على النحو التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: أوليكساندر زينشينكو، جابريل سانتوس، ويليام ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: جرانيت شاكا، توماس بارتي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، جابريل جسيوس، بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة آرسنال وبورنموث عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، ويتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي على محمد على.