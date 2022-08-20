شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. الوفد يحتفل بذكرى رحيل زعماء الحزب سعد زغلول والنحاس وسراج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل حزب الوفد، الثلاثاء المقبل، بذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

يبدأ الاحتفال في الساعة الثانية ظهرًا، حيث يتقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الوفديين في زيارة إلى ضريح الزعيم سعد زغلول بشارع الفلكي بوسط القاهرة، لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

وفي الرابعة مساءً تبدأ بمقر الوفد الرئيسي احتفالية شعبية يلقي خلالها رئيس الوفد خطابًا مهمًا عن دور الزعماء الوطني وحزب الوفد في الحياة السياسية المصرية.

كما يتطرق رئيس الوفد في خطابه إلى سياسة الحزب في المرحلة الحالية.

ويعقب الخطاب احتفالًا فني يقدم خلاله فقرات من التراث الوطني وعددًا من الأفلام الوثائقية عن دور الوفد وقادته.