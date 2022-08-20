شكرا لقرائتكم خبر عن كين يحقق رقمًا غير مسبوق فى منافسات البيرميرليج بهدفه فى ولفرهامبتون! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع المهاجم المخضرم هاري كين من مواصلة التاريخ، حيث سجل فى مباراة اليوم أمام ولفرهامبتون هدف الفوز لتوتنهام، ويعد هذا الهدف رقم 185 بقميص الفربق الإنجليزي، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بقميص فريق واحد.

ويعد اللاعب صاحب سجل تهديفي غزير، حيث أن اللاعب سبق له الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، كونه هداف للدوري الإنجليزي الأقوي فى العالم، كما يمتاز اللاعب بالقوة البدنية التي تساعده على ربط إيقاع الملعب مع باقي زملائه بالفريق.



كين يتخطي رقم أجويرو التاريخي فى البيرميرليج!

وأكد هدف هاري كين فى المباراة التي أنتهت منذ قليل مع ولفرهامبتون تفوق اللاعب على جميع مهاجمي البيرميرليج، لا سيما أن اللاعب تمكن من تخطي رقم المهاجم الأرجنتيني سيرحو أجويرو، والذي تمكن من تسجيل 184هدفًا بقميص السيتي.

وساعد إبتعاد أجويرو عن الدوري الإنجليزي كين فى تخطي الرقم القياسي الخاص به، حيث انتقل اللاعب الموسم الماضي إلى برشلونة الأسباني، قبل أن يكتشف إصابة اللاعب بمرض خطير فى القلب دفعه لعدم ممارسة كرة القدم مرة أخري.



كين يعرب عن سعادته بهذا الرقم الشخصي

ومن جانبه أوضح المهاجم الإنجليزي هاري كين عن سعادته بهذا الرقم، كونه أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف بقميص فريق واحد، كما أكد أنه سيواصل العمل الجاد خلال الفترة القادمة مع الفريق لتحقيق العديد من الأهداف الجماعية للفريق والفردية له.



