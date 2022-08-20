شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفجر مفاجآة بشأن التواجد في كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر محمد صلاح مفاجآة كبيرة فيما يخص التواجد في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، خاصة ان منتخب مصر لم يتأهل إلى البطولة.

محمد صلاح يفجر مفاجآة بشأن التواجد في كأس العالم 2022

وكان المنتخب المصري قد تلقى الهزيمة في الملحق الأفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم على يد السنغال بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصالح شبكة "بي ان سبورتس" القطرية:"من الممكن أن اتواجد في دولة قطر وذلك خلال بطولة كأس العالم 2022، اشعر بسعادة كبيرة خاصة ان البطولة سوف تقام على بلد عربي لأول مرة في التاريخ، والوطن العربي بالكامل سوف يدعم قطر، وأعتقد ان البطولة سوف تكون على أعلى مستوى".

ومن المُنتظر أن يذُاع اللقاء على قناة بين سبورتس يوم الأثنين المقبل مع النجم الدولي محمد صلاح عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ومانشستر يونايتد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.