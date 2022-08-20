19 أغسطس , 2022 خط أنابيب نورد ستريم (أ ف ب). أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» لمدة ثلاثة أيام من 31 آب/اغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر بهدف «الصيانة». وقالت غازبروم في بيان «من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة» من التشغيل. ويزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا حيث تُتهم موسكو بالابتزاز على هذا الصعيد.

كانت هذه تفاصيل خبر غازبروم تعلن تعليق شحنات الغاز من 31 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر عبر خط «نورد ستريم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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