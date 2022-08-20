شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات وإنجازات.. الدولة المصرية تواجه الأزمات العالمية بطفرات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية إنجازات كبرى طول السنوات الماضية، وطفرات تاريخية في الصادرات المصرية، حيث تعتمد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول في ظل الأزمات العالمية التي بدأت مع وباء كورونا، وتقوم الحكومة المصرية بخطوات تحفيز للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أن مصر أصحبت خلال السنوات القليلة الماضية متفوقة في تصدير العديد من السلع الهامة بعد النجاح الكبير الذى تحقق من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية والتجارية وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية اقتصاديا.