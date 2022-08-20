وزير النقل: المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة تفقدية لمستشفى المركز الطبي لسكك حديد مصر (القاهرة) حيث كان في استقباله اللواء دكتور عاطف امام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي، وقيادات المستشفى.

وتفقد الوزير الأقسام المختلفة مثل قسم الرعاية المركز والذي يشغل دورا كاملا من المستشفى مثل (رعاية القلب - رعاية باطنة عامة - رعاية متوسطة - الرعاية الحرجة - رعاية جراحة القلب والصدر - رعاية القلب).

وتفقد الوزير أقسام (الأشعة - الجراحة، حيث تقوم المستشفى حاليا بإجراء كافة عمليات الجراحة مثل جراحات القلب والصدر والمناظير والمخ والأعصاب - القسطرة القلبية والتي تعمل على مدار 24 ساعة (تشخيصية / علاجية).

وأعرب الوزير عن تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لكافة العاملين بالسكة الحديد وكافة هيئات وشركات وزارة النقل وكذلك تقديمها لكافة المترددين على المستشفى.

وتوجه وزير النقل الى زيارة المعامل المركزية بالمستشفى والتي تم تدعيمها بأحدث الأجهزة لضمان دقة كافة أنواع التحاليل التي يتم إجراؤها بالمستشفي

واستعرض الوزير مع قيادات المستشفى حجم التعاقدات خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل أو التعاقدات التي أبرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام أو خاص وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ماتم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي.

وقد تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية، وزيادة عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزة وإنشاء رعاية متوسطة بجوار العناية المركزة للباطنة ورعاية القلب وإنشاء رعاية لجراحة القلب والصدر.

كما تم إنشاء وتجهيز معمل للنوم لدراسة الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعة عمل أبناء الهيئة، وتطوير وتجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفة عدد الأجهزة التي تشمل كافة التحاليل دون الاحتياج إلى تحويل الحالات خارجيا وإمداده بمنظومة مميكنة بالكامل LDM دون تدخل العنصر اليدوي وتفعيل دور الجودة ومكافحة العدوى ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد ومتطور وتفعيل دور الجمعية العلمية بالمستشفى وعمل يوم علمي أسبوعي ولمدة ساعة لإلقاء الأبحاث والمحاضرات وكل ما هو جديد في الطب.

وأضاف أن المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة وهو يقوم بتدريب أطباء الزمالة المصرية واعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلمية المتميزة وبعض الجامعات تقدمت لاتخاذه مركزا لتدريب طلبة الامتياز للتدريب فيه، موضحا أنه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، و التعاقد مع عدد كبير من الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة وأن المستشفى إلى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية متميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى.

وأشار الوزير إلى أن المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها، مشيرا إلى أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبوزعبل وتجهيزها يجسد تطور للخدمات الطبية وسرعة التعامل بالإضافة إلى إنشاء صيدلية جديدة بابوراضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو وكذلك تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل في الصعيد وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم كما يتم تطوير مستشفى طنطا للسكك الحديدية وكافة العيادات الطبية التابعة لمستشفى السكة الحديد بالمحافظات المختلفة لخدمة العاملين بوزارة النقل في مختلف المحافظات.

وتابع أن الوزارة تهدف دائما لتقديم خدمة طبية تليق بالعاملين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري الذي يعتبر محورا رئيسيا في نجاح المنظومة وأحد أهم عوامل التطوير الشامل للسكك الحديدية، موضحا أن كافة العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر في ظل وجود أطقم طبية على أعلى مستوى، وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية، وفي ظل تسابق الجميع على أداء مهام وظيفته بكل انضباط.

كما أشار إلى الدعم الكامل لتطوير كافة قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة، ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري.​