أول تعليق لمحافظ الإسكندرية على حريق كارفور.. كشف تفاصيل الواقعة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل الحريق الهائل الذي اندلع، عصر اليوم السبت، بمول سيتي سنتر "كارفور" بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل بمول سيتي سنتر "كارفور"، وانتقل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأوضح المحافظ أن الحريق بدأ من منطقة الألعاب الترفيهية وامتد إلى المنطقة المجاورة، مشيرا إلى أنه يجري حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.

وأكد المحافظ أن الحريق أسفر عن إصابة شخصين أحدهما مواطن باختناق وآخر من الحماية المدنية بكسر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان وزير الصحة شارك، اليوم، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استضافته جامعة الإسكندرية.

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