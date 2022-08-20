احتواء الحريق الكبير في منطقة فالنسيا الاسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (أ ف ب):

أعلنت السلطات وخدمة الطوارئ السبت أن تطور حريق بيجيس الضخم في منطقة فالنسيا (شرق إسبانيا) بات مواتيا وتم احتواؤه.

وكتبت خدمة الطوارىء في منطقة فالنسيا في تغريدة أن "احتواء الحريق يتم بشكل إيجابي. لا ألسنة لهب في محيطه. اضطررنا الى العمل في وديان يصعب الوصول إليها حيث ارتفعت ألسنة لهب".

وأعلن رئيس منطقة فالنسيا زيمو بويغ أن "تطورات ايجابية سجلت بشأن حريق بيجيس وتم احتواؤه".

وأوضحت المديرية الوطنية للأمن من جهتها أن الحريق امتد على مساحة 135 كيلومترًا وأن الإجلاء الاحترازي لـ2200 شخص سيظل ساريا، وكذلك منع نحو 1500 شخص من الخروج من بلدتي الكوبلاس وأنديلا.

ويسعى مئات من عناصر الإطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات إلى إخماد هذا الحريق الذي اندلع الاثنين في مقاطعة كاستيلون واقترب بشكل خطير من متنزه سييرا كالديرونا الطبيعي.