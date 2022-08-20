حريق كارفور الإسكندرية.. 6 سيارات إطفاء ووزير الصحة يصل إلى الموقع - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

دفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسكندرية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مروع اندلع بمول سيتي سنتر "كارفور" بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية اليوم السبت.

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحادث لمتابعة جهود إطفاء الحريق.

كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل بمول سيتي سنتر "كارفور"، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق هائل بالمول وجاري السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وإخلاء المول بالكامل من الرواد.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

كان وزير الصحة شارك، اليوم، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استضافته جامعة الإسكندرية.

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