مصير واحد من الإعدادية للجامعة.. حكاية آيتن وسارة في معمل التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

أمام أحد أجهزة الحاسب الآلي بمعمل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، جلست الطالبة آيتن محمد، الحاصلة على مجموع 62% بالشعبة الأدبية، بجوار صديقتها سارة حسين التي لم تنته من تسجيل رغباتها على موقع التنسيق الإلكتروني، لمساعدتها في تسجيل نفس الرغبات التي قامت بتسجيلها، بعدما اتخذا قرارهما بالالتحاق معا بنفس الكلية لاستكمال صداقتهما التي بدأت من المرحلة الإعدادية ومازالت مستمرة حتى الآن.

"إعدادي وثانوي مع بعض قلنا ندخل الجامعة سوا"، تقول آيتن التي استيقظت مع ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، من محل إقامتها بمدينة 6 أكتوبر، اصطحبت صديقتها سارة الحاصلة على نفس مجموعها للقدوم إلى معمل التنسيق المركزي بكلية الهندسة بجامعة القاهرة للاستفسار عن بعض الأسئلة من أحد المشرفين بالمعمل ومساعدتهما في تسجيل رغباتهما تجنبا لوقوع أي أخطاء: "لما فتحنا من السايبر في كليات كتير مش ظاهرة"، ما دفعهما للقدوم إلى المعمل.

"كان نفسنا ندخل كلية آثار بس مجموعها عالي"، تقولها آيتن التي ظلت تحلم هي وصديقتها ساره على مدار الثلاث سنوات الماضية منذ التحاقهما بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة، الالتحاق بكلية الآثار شعبة الإرشاد السياحي: " الآثار حلوة عشان الاكتشافات الجديدة اللي بنشوفها والتعرف بشكل أقرب على عالم الفراعنة"، لكن مجموع الاثنين لم يتخط الـ65%. تقول سارة "المجموع كان بالنسبة لينا صدمة العمر"، ليقرر الطالبتان الالتحاق بكلية التجارة بعدما ضاع حلم الآثار.

"عاوزين ندخل كلية تجارة بس مش ظاهر لينا غير أقاليم"، سؤال وجهته آيتن إلى أحد المشرفين بالمعمل، ليخبرهما المشرف بتسجيل رغباتهما في الوقت الحالي، على أن تقوم كلاهما بعمل طلب تقليل اغتراب هي وصديقتها، والالتحاق بنفس الكلية في جامعة قريبة من محل سكنهما: "إدارة الأعمال في كلية تجارة حلوة"، تقول سارة موضحة أن أغلب عائلتها تخرجوا من كلية التجارة وتمكنوا من الحصول على فرص عمل في بعض البنوك والشركات الكبرى: "حابة اشتغل في مجال التسويق وإدارة الأعمال".

وشهدت معامل التنسيق المركزية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم السبت إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب، من القادمين لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، في ثالث أيام تنسيق المرحلة الثانية التي انطلقت الخميس الماضي، وتستمر حتى الإثنين المقبل.

وبلغ الحد الأدنى للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60% بعدد طلاب 223294، بينما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% بعدد طلاب 45908.