شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون بفوز توتنهام بهدف دون رد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت في المواجهة التي أقيمت على ستاد توتنهام هوتسبير.

ملخص ونتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين وحاول كل فريق من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت جميع المحاولات بالفشل لينتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

أحداث الشوط الثاني

بينما دخل الشوط الثاني ودفع كل مدرب بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم والحصول على الفوز واقتناص الثلاثة نقاط، وفي الدقيقة الرابعة والستين سجل هارى كين الهدف الأول لصالح فريق توتنهام هوتسبير، وحاول لاعبوا وولفرهامبتون ولكن كان الوقت قد فات، لتنتهى المباراة بفوز توتنهام بهدف دون رد.