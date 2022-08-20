شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس بيبي على رادار الدوري الفرنسي عبر بوابة هذا النادي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم أرسنال الإنجليزي دخل ضمن دائرة إهتمامات فريق نيس الفرنسي بقوة خلال الساعات الأخيرة، يأتي ذلك فى إطار تعزيز الفريق الفرنسي صفوفه الأمامية بصفقات قوية قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات بين الجانبين وصلت لمرحلة متقدمة للغاية، وأن من المقرر أن ينتقل اللاعب للدوري الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، فى ظل تمسك مسئولي" الجانرز " بعدم بيع اللاعب بشكل نهائي فى الفترة القادمة.



أسباب تدفع نيس تخطط لخطف اللاعب!

وكشفت بعض التقارير الفرنسية أن السبب الرئيسي وراء التمسك بضم النجم الإفواري، هو إمتلاكه للحلول الفردية والسرعة الكبيرة فى التحول من الموقف الدفاعي للهجومي، الشئ الذي يراه مسئولي نيس الفرنسي يفتقده الفريق بشدة.

كما أن اللاعب بحظي بإعجاب المدير الفني والإدارة مما يدفع الفريق لتلبية إحتياجات الفريق والتعاقد مع اللاعب، وكان الفريق الفرنسي يرغب فى شراء بيبي بشكل نهائي إلى أن قرار الإعارة يبدو الأقرب فى الوقت الحالي، والذي أتفق عليه الجانبين.



كيف يفكر اللاعب فى خطوته المقبلة؟

من جانبه يري اللاعب أن فرصة التواجد فى الدوري الفرنسي خلال الفترة القادمة ستكون جيدة له، لا سيما أنه يريد خوض تحدي جديد خلال المرحلة المقبلة، مما يدفع اللاعب للرحيل بعدما تم الإتفاق معه على كافة التفاصيل المادية من قبل الجانب الفرنسي.