انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل جديدة عن انهيار 'تل' في كربلاء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "انهيار التل في منطقة قطارة الإمام علي عليه السلام غرب محافظة كربلاء وصل إلى نحو 40 متراً تحت الأرض".

وأشار إلى أن "الانهيار قد يصل إلى قطارة الإمام علي (ع) بسبب قربها من مكان الحادث".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما رجح وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.