انت الان تتابع خبر الخارجية تبدي موقفاً من صور السفير العراقي في الأردن وراغب علامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أبدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، موقفاً من صور السفير العراقي في الأردن حيدر العذري مع راغب علامة.