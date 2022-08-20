انت الان تتابع خبر الخارجية تبدي موقفاً من صور السفير العراقي في الأردن وراغب علامة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أبدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، موقفاً من صور السفير العراقي في الأردن حيدر العذري مع راغب علامة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة، كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".