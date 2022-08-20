شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يعلن تجديد تعاقده مع فاردي حتى صيف 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي ليستر سيتي عبر موقعه الرسمي تجديد التعاقد مع مهاجمه الإنجليزي جيمي فاردي، بعدما توصل الطرفين لإتفاق مادي حول كل شئ، الأمر الذي لم يأخذ وقتًا طويلًا من اللاعب، حيث أنه يعد من أقدم عناصر لاعبي الفريق الحالي.

وكان الفريق دخل فى مفاوضات مع اللاعب منذ فترة، للحفاظ على مهاجم الفريق الأول وقائده خلال الفترة الأخيرة، وأن مسئولي الثعالب كانوا حريصين جدًا أن يكون عقد اللاعب الجديد يليق بتاربخه وبكل ما قدمه من أجل الفريق.



الأسباب التي دفعت ليستر لتجديد عقد اللاعب!

وأوضحت التقارير أن السبب الرئيسي ااذي جعل الفريق يجدد تعاقده مع اللاعب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، إضافة إلى كونه ثالث الهدافين فى تاريخ النادي، حيث تمكن اللاعب الإنجليزي من تسجيل 164هدفًا بقميص الفريق خلال عشر سنوات قضاها مع الفريق.

ويري مسئولي ليستر أن اللاعب صاحب ال 35 عامًا، هدافًا بالفطرة وأن السن لن يكون عائقًا أبدًا أمام اللاعب فى خدمة الفريق خلال المرحلة المقبلة، كما أن إعتزال اللاعب داخل صفوف الفريق سيجعل منه رمزًا بارزًا فى تاريخ النادي.



ماذا حقق اللاعب مع الفريق خلال السنوات الماضية؟

وبالنظر إلى ماحققه اللاعب مع الفريق نجد أنه قاد الثعالب للتويج ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 2014_2015 فى موسم إستثنائي للاعب مع الفريق، كما تمكن من تحقيق كأس الإتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية فى سجل بطولات اللاعب على المستوي الجماعي.