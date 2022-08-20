شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. السعودية تُجمع صلاح مع راموس بمعرض تاريخي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق كرة القدم العالمية والعربية، خبر سعيد داخل المملكة العربية السعودية، حول المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن معرض ذا بيوتفيل جيم "The Beautiful Game Exhibition"، عن إتاحة الفرصة أمام الجماهير لرؤية عدد كبير من القمصان الأصلية لأشهر نجوم العالم.

موعد إقامة معرض ذا بيوتفيل جيم بالسعودية



وأكد المعرض عن إقامة الأمر في شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، ويحتضنه مول العرب بجدة، في المعرض الذي تم تأسيسه عام 2017، وقام بجولات في عدة دول مثل إيطاليا والمكسيك وبولندا والإمارات.

وأشارت تقارير صحفية، أن المعرض يحكي عن جمال لعبة كرة القدم منذ بدايتها حتى وصولها إلى العصر الحالي، كما يعد الممثل الحصري للعديد من الفعاليات على مستوى العالم، ويحتوي على أكبر مجموعة لتذكارات كرة القدم الأصلية.

صلاح يجتمع مع راموس في معرض ذا بيوتفيل جيم



وسيتمكن الزوار مع رؤية عدد كبير من قمصان أشهر النجوم العالميين، مثل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي، والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، والإسباني سيرجو راموس لاعب باربس سان جيرمان.

وأضافت: "هذه القمصان تحكي حكايات تاريخية لهولاء النجوم، حيث تم ارتداء القمصان في أهم المباريات مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا، والتتويج بالبطولات المحلية، وكأس العالم للأندية".

واختتمت: "كما يشمل المعرض العديد من الغرف الجذابة والساحرة بصورة مثيرة للإعجاب، حيث تم تطويره بهدف إظهار وتقديم أفضل نسخة لكرة القدم إلى مختلف الأجناس حول الأرض".