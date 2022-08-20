مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق بضم كاسيميرو

لندن: أعلن مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم توصله لاتفاق مبدئي بضم “كاسيميرو”، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب البرازيل الجمعة 19 آب.

وذكرت وسائل إعلام أن كاسيميرو (30 عاما) سيرتبط بالنادي الإنكليزي بعقد لمدة أربع سنوات مقابل نحو 70 مليون يورو.

وساهم كاسيميرو في تتويج ريال مدريد بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وبثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ضمن العديد من الألقاب الأخرى منذ انضمامه من ساو باولو في 2013.

وفي وقت سابق، قال “كارلو أنشيلوتي”، مدرب ريال مدريد، إن لاعبه كاسيميرو يرغب في مغادرة النادي الملكي من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم في مؤتمر صحفي، الجمعة: “كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد ونحن نتفهم شعوره. لا أعتقد أنه سيتخلى عن هذه الرغبة. تحدثت إليه. لكن بسبب شخصية ووضع كاسيميرو وما قدمه للنادي فإن علينا احترام هذه الرغبة. المحادثات جارية في الوقت الحالي. لم يتم شيء رسميا بعد. لا يزال لاعبًا في فريقنا لكنه يرغب في الرحيل”.