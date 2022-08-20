أحدهم كاسيميرو.. أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ ريال مدريد





وشهدت قائمة أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ ريال مدريد حضورًا لافتًا لمانشستر يونايتد؛ إذ دفع 75 مليون يورو للتعاقد مع دي ماريا في أغسطس/ آب 2014، ودفع 40 مليون يورو قبل عام للتعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران. ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بات كاسيميرو ثالث أغلى صفقة بيع في تاريخ ريال مدريد، بينما يتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى يوفنتوس في عام 2018 مقابل 117 مليون يورو، ثم يليه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس الحالي، والذي انتقل من النادي الملكي إلى مانشستر يونايتد في 2014 مقابل 75 مليون يورو.وشهدت قائمة أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ ريال مدريد حضورًا لافتًا لمانشستر يونايتد؛ إذ دفع 75 مليون يورو للتعاقد مع دي ماريا في أغسطس/ آب 2014، ودفع 40 مليون يورو قبل عام للتعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران. وسيطرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ الملكي؛ إذ استأثرت بـ7 صفقات بيع، مقابل 3 صفقات لأندية الدوري الإيطالي. أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ ريال مدريد

-البرتغالي كريستيانو رونالدو، 117 مليون يورو (يوفنتوس)؛

-الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، 75 مليون يورو (مانشستر يونايتد)؛

-البرازيلي كارلوس كاسيميرو، 72 مليون يورو (مانشستر يونايتد)؛

-الإسباني ألفارو موراتا، 66 مليون يورو (تشيلسي)؛

-الألماني مسعود أوزيل، 47 مليون يورو (أرسنال)؛

-الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، 45 مليون يورو (تشيلسي)؛

-المغربي أشرف حكيمي، 43 مليون يورو (إنتر ميلان)؛

-البرازيلي روبينيو، 43 مليون يورو (مانشستر سيتي)؛

-الفرنسي رافاييل فاران، 40 مليون يورو (يونايتد)؛

-الأرجنتيني غونزالو هيغواين، 39 مليون يورو (نابولي).