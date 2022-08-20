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انت الان تتابع خبر أحدهم كاسيميرو.. أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ ريال مدريد والان مع التفاصيل
2022-08-20 | 13:30
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قائمة أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-23، وذلك بعد توصل النادي الملكي لاتفاق على انتقال البرازيلي كارلوس كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي، مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 13 مليون يورو.
وشهدت قائمة أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ ريال مدريد حضورًا لافتًا لمانشستر يونايتد؛ إذ دفع 75 مليون يورو للتعاقد مع دي ماريا في أغسطس/ آب 2014، ودفع 40 مليون يورو قبل عام للتعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران.
وسيطرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ الملكي؛ إذ استأثرت بـ7 صفقات بيع، مقابل 3 صفقات لأندية الدوري الإيطالي.
أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ ريال مدريد
-البرتغالي كريستيانو رونالدو، 117 مليون يورو (يوفنتوس)؛
-الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، 75 مليون يورو (مانشستر يونايتد)؛
-البرازيلي كارلوس كاسيميرو، 72 مليون يورو (مانشستر يونايتد)؛
-الإسباني ألفارو موراتا، 66 مليون يورو (تشيلسي)؛
-الألماني مسعود أوزيل، 47 مليون يورو (أرسنال)؛
-الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، 45 مليون يورو (تشيلسي)؛
-المغربي أشرف حكيمي، 43 مليون يورو (إنتر ميلان)؛
-البرازيلي روبينيو، 43 مليون يورو (مانشستر سيتي)؛
-الفرنسي رافاييل فاران، 40 مليون يورو (يونايتد)؛
-الأرجنتيني غونزالو هيغواين، 39 مليون يورو (نابولي).