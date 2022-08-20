سيدة أمريكية تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة تربي عددا كبيرا من الثعالب في منزلها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.



ويظهر المقطع السيدة تفتح نافذة يطل من خلالها عدد كبير من الثعالب ليحصلوا على الطعام، فيما عكفت السيدة على إطعامهم بيديها وسط جو من المرح.



وقال ناشرو الفيديو إن السيدة تمارس إنقاذ الحيوانات البرية لكنها تستمر حاليا في عملية إنقاذ مخصصة للثعالب، وبحسب ما يظهر في المقطع فقد تنوعت أحجام وأشكال الثعالب التي ترعاها السيدة.

