مقتل 4 اشخاص من عائلة واحدة في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل 4 اشخاص من عائلة واحدة في محافظة كربلاء.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة أمنية عثرت على أم و3 أطفال مقتولين في منزلهم دون معرفة الأسباب والقاتل في قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء".

وأضاف المصدر انه "تم نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي في المحافظة"، لافتا الى ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة الأسباب وراء ارتكاب الجريمة والقبض على الجناة".