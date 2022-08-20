شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. "الشتيمة" بكلاكس العربية تعرضك للحبس.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "احذر.. الشتيمة بـ"كلاكس العربية" تعرضك للحبس"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع السب والقذف يقع بالقول والفعل والإشارة والإيماء، والعقوبة المقررة التى تصل لسنتين وغرامة، لأنها جريمة تقع ضمن جرائم تخدش شرف الشخص واعتباره، وإليكم التقرير كاملة:

احذر.. كلاكس يقودك للسجن الشتيمة بـ"كلاكس العربية" تعرضك للحبس.. المشرع اعتبر السب والقذف يقع بالقول والفعل والإشارة والإيماء.. والعقوبة تصل لسنتين وغرامة.. وخبير يؤكد: تقع ضمن جرائم تخدش شرف الشخص واعتباره



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