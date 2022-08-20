التصديري للملابس: مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين تخدم الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شرين صلاح:

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن توجيهات مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مصطفى مدبولي بتنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه خطوة جيدة وتأتي في توقيتها خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع الصناعة التصديرية.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن أن طرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، يعتبر أحد دعائم القطاع التصديري في المرحلة الحالية ويساهم بصورة أو بأخرى في دعم مخططات المجلس لزيادة الصادرات خاصة أنه يساهم بجزء من التكلفة النهائية، كما أن هذه الخطوة تعتبر استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

وأشارت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى الدعم الحكومي الكبير الذي توليه حكومة مصطفى مدبولي لملف الصادرات الصناعية وقطاع الملابس الجاهزة لما له من دور كبير في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل تحقيق أرقام جيدة جداً العام الماضي وفي النصف الأول من العام الجاري يساهم في دعم مسيرة تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات

وطالبت لويس، الحكومة باستكمال مسيرة دعم الصناعة بتقليص الإجراءات التي تعيق العملية الإنتاجية والصناعية، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية كما طالبت بضرورة إعفاء مصانع السماح المؤقت من الإجراءات الجمركية الجديدة التي تتطلب المراجعة لوزارة الصناعة والتجارة عند الاستيراد.