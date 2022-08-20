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الطب يصل لـ 90%.. تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية لجميع شهادات الثانوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت جامعة الزقازيق الأهلية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات الموجودة بها وذلك للعام الدراسي 2022/2023.

وشملت الحدود الدنيا لكليات جامعة الزقازيق الأهلية ما يلي:

أولا: للحاصلين على شهادة الثانوية العامة

جاء الحد الأدنى لكليات جامعة الزقازيق الأهلية لحاملي شهادة الثانوية العامة، على النحو التالي:

1- الطب البشري 82%.

2- طب الأسنان 80%.

3- كلية الهندسة 68%.

4- علوم الحاسب 62%.

ثانيا: للشهادات العربية والأجنبية والأزهرية

جاء الحد الأدنى لكليات جامع الزقازيق الأهلية طبقًا للشهادات العربية والأجنبية والأزهرية، وطبقا لقواعد وشروط وزارة التعليم العالي:

1- الطب البشري 90%.

2- طب الأسنان 85%.

3- كلية الهندسة 70%.

4- علوم الحاسب 65%.

ثالثا: لشهادة مدارس Stem والنيل

يكون الحد الأدنى للتقدم لمكتب التنسيق في جامعة الزقازيق الأهلية طبقًا لشهادة مدارس Stem والنيل وطبقا لقواعد وشروط وزارة التعليم العالي.

1- كلية الطب البشري 80%.

2- طب الأسنان 79%.

3- كلية الهندسة 73%.

4- كلية الحاسبات والمعلومات 71%.

روابط مهمة لتفاصيل تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية:

رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من هنا

رابط المجلس الأعلى للجامعات، من هنا

رابط مكتب تنسيق الجامعات، من هنا

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