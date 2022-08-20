الطب يصل لـ 90%.. تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية لجميع شهادات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت جامعة الزقازيق الأهلية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات الموجودة بها وذلك للعام الدراسي 2022/2023.
وشملت الحدود الدنيا لكليات جامعة الزقازيق الأهلية ما يلي:
أولا: للحاصلين على شهادة الثانوية العامة
جاء الحد الأدنى لكليات جامعة الزقازيق الأهلية لحاملي شهادة الثانوية العامة، على النحو التالي:
1- الطب البشري 82%.
2- طب الأسنان 80%.
3- كلية الهندسة 68%.
4- علوم الحاسب 62%.
ثانيا: للشهادات العربية والأجنبية والأزهرية
جاء الحد الأدنى لكليات جامع الزقازيق الأهلية طبقًا للشهادات العربية والأجنبية والأزهرية، وطبقا لقواعد وشروط وزارة التعليم العالي:
1- الطب البشري 90%.
2- طب الأسنان 85%.
3- كلية الهندسة 70%.
4- علوم الحاسب 65%.
ثالثا: لشهادة مدارس Stem والنيل
يكون الحد الأدنى للتقدم لمكتب التنسيق في جامعة الزقازيق الأهلية طبقًا لشهادة مدارس Stem والنيل وطبقا لقواعد وشروط وزارة التعليم العالي.
1- كلية الطب البشري 80%.
2- طب الأسنان 79%.
3- كلية الهندسة 73%.
4- كلية الحاسبات والمعلومات 71%.
روابط مهمة لتفاصيل تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية:
رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من هنا
رابط المجلس الأعلى للجامعات، من هنا
رابط مكتب تنسيق الجامعات، من هنا