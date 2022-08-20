الداخلية X أسبوع: ضبط 2153 قضية آثار و692 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية")، أسفرت عن ضبط 45 متهمًا، وبحوزتهم ( 17 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 53 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط 692 عنصر إجرامي آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – الشرقية – القليوبية – السويس – قنا – جنوب سيناء – سوهاج – الإسكندرية – بورسعيد – المنوفية – البحر الأحمر – دمياط – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – مطروح – البحيرة – بنى سويف - الفيوم. وبحوزتهم (358 قطعة سلاح ناري – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

كما أثمرت الجهود ضبط 2153 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.