روسيا تسقط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت أسطولها في القرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف/موسكو-(بي بي سي):

استهدف هجوم اليوم السبت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول دون ان يخلف إصابات، بحسب حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف.

وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "ضربنا الطائرة المسيرة فوق مقر الأسطول وسقطت على السقف واندلعت منها النيران، ولم يخلف الحادث "أضرارا بالغة" ولا إصابات، وحمل القوات الأوكرانية مسؤولية العملية. وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيباستوبول في أقل من شهر.

وفي 31 يوليو/تموز، استهدفت طائرة مسيّرة مقر الأسطول الروسي وتسببت في إصابة خمسة من العاملين في المكان بجروح وتم إلغاء كل الاحتفالاات المقررة يومها. ونفت أوكرانيا ضلوعها في الهجوم لكن روسيا حملتها المسؤوليته.

ويأتي الهجوم تزامنا مع تضاعف حدوث انفجارات وهجمات أخرى تستهدف البنى التحتية العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم.

وأسقطت القوارب الروسية ليل الخميس طائرة مسيرة بالقرب من مهبط طائرات في سيباستوبول. ووقعت انفجارات قبل هذا في قاعدة عسكرية ومستودع ذخيرة في القرم وهو ما وصفته روسيا بالعمل التخريبي.

وخلف انفجار مواد متفجرة كانت مخصصة لسلاح الجو بالقرب من مهبط طائرات عسكرية في ساكي بالقرم، قتيلا وعددا من الجرحى.

وإلى الشمال بالقرب من مدينة خيرسون قالت روسيا أنها أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية كانت تهاجم سد نوفا كاخوفكا.

وتواصل القوات الروسية استراتيجية قصف المدن ليلاً، واستهداف خاركيف ودنيبرو وميكولايف وغيرها.