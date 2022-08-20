شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب عربي يدخل دائرة إهتمامات ليفربول لتعويض غياب الكانتارا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول دخل فى مفاوضات جادة مع ميلان الإيطالي من أجل ضم نجم الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك فى إطار تعزيز صفوف الفريق للموسم الجديد.

وأوضحت التقارير أن رغبة النادي الإنجليزي فى الحصول على خدمات اللاعب، تأتي بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب الإسباني تياجو الكنتارا فى إفتتاحية فعاليات البيرميرليج أمام فولهام فى أولي جوالات الفريق بالدوري الإنجليزي.



أسباب تدفع الليفر يفكر فى ضم بن ناصر

وأفادت بعض التقارير أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب قوية، ربما يغيب على أثرها فترة طويلة عن الملاعب، الأمر الذي يدفع مسئولي الريدز البحث عن بديل سريع للاعب، وبالنظر إلى إمكانيات اللاعب الجزائري بن ناصر نجد أنه حل سريع لأزمة الفريق الحالية.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب قد تحدث فى وقت ماضي عن ثقته بالمجموعة الحالية وأن الفريق لا يفكر فى التعاقد لبديل للكانتارا رغم إصابته القوية الذي نوه عنها، وأضاف أن الفريق لا يخطط فى أي لاعب يعوض غياب اللاعب، لكن مسئولي" الريدز " يرون ضرورة التعاقد مع البديل.



لماذا يضغط مسئولي الريدز على يورجن كلوب ؟

وأشارت بعض التقارير أن السبب الرئيسي وراء ضغط مسئولي الليفر على المدرب الألماني، هو العرض السيئ ااذي يقدمه الفريق حاليًا وتعادل الفريق فى أول لقائيين من منافسات البيرميرليج، مما قد يضعف حظوظ الفريق فى الفوز بالبطولة فى نهاية المسابقة.

كما أن بن ناصر يعد خيار سحري للفريق خلال الفترة القادمة، وأن المفاوضات مع الجانب الإيطالي لن تكون ساهلة، حيث يخطط الميلان لتجديد تعاقدهم مع اللاعب، مما قد يزيد من صعوبة الموقف وإحتمالية الصفقة، حال تأخر الفريق فى أخذ قرارات حاسمة بشأن اللاعب.