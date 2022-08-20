الطب العدلي تسلم رفات 26 شهيدا من مجزرة سبايكر الى ذويهم (صور)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المركز قام باستلام شهداء مجزرة سبايكر وتسليمهم الى ذويهم، البالغ عددهم (26) شهيداً بين جيش وشرطة وحشد شعبي، بعد التعرف عليهم من خلال تطابق فحص حمض الـ DNA".فيما جرى التطابق مع عائلات الشهداء وإصدار شهادات الوفاة وإجراء مراسيم تشيع لهم بحضور المراسيم العسكرية.