شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلن عن إسقاط مسيرة فوق مبنى أسطول البحر الأسود بالقرم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسقطت الدفاعات الجوية لأسطول البحر الأسود الروسي طائرة مسيرة ما تسبب باحتراقها ووقوع حطام منها على مبنى طاقم الأسطول، دون تسجيل ضحايا.

وصباح السبت، وقع انفجار في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا والتي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، بعد أن أصاب حطام من طائرة مسيرة، مبنى طاقم أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، طبقا للسلطات.

روسيا تعلن عن إسقاط مسيرة فوق مبنى أسطول البحر الأسود بالقرم



وقال ميخائيل رازفوجاييف، رئيس الإدارة الروسية المحلية في المدينة، إن الدفاعات الجوية للأسطول أسقطت الطائرة المسيرة، وأضاف "لقد سقطت على السطح واحترقت. وليس هناك أي ضحايا"، دون تقديم معلومات إضافية حول الطائرة المسيرة.

ونشر المسؤول صورة للسقف المدمر، حيث ألقى باللوم على أوكرانيا في الهجوم.



وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا يمكن التحقق من صحتها، سحابة من الدخان، تتصاعد إلى السماء، في أعقاب وقوع انفجار.

وقال رازفوجاييف على موقع تليجرام "حافظ على هدوئك وابق في المنزل لمدة ساعة إن أمكن"، مضيفا أنه ليس هناك أي أضرار خطيرة.

وطبقا للمدير الإداري لسيفاستوبول، فقد ضربت طائرة مسيرة بالفعل فناء المبنى في نهاية يوليو/ تموز الماضي، وكان هناك ضحايا. ونفت أوكرانيا تورطها في الهجوم.

وقبل أيام، انفجر مستودع ذخيرة روسي في شبه جزيرة القرم، وتم إسقاط طائرات مسيرة أيضا في مدينة "كيرش" بشبه الجزيرة.

وقالت القيادة الأوكرانية، دون الإعلان عن المسؤولية صراحة، إنها تتوقع وقوع المزيد من الهجمات في المستقبل، مضيفة أن شبه جزيرة القرم ليست مكانا آمنا.

خالفت السياسات النقدية في روسيا خلال الفترة الأخيرة جميع التوقعات بانهيار الروبل مقابل الدولار واليورو جراء العقوبات الأوروبية.

ولعبت العقوبات الروسية المضادة دورًا بارزا في انتعاش سعر الروبل، خصوصًا بعد إلزام البلدان المستوردة للغاز الروسي بالدفع بالدولار، بل إصرار موسكو على سداد مستحقات الديون بالروبل.



وفي محاولة لتحجيم أسعار الدولار واليورو حدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي للدولار في 19 أغسطس/آب 2022 عند مستوى 59.957 روبل، أي 79.82 كوبيل، أقل من الرقم السابق، وتم تخفيض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 93.65 كوبيل إلى 60.8957 روبل.

وفقًا لبيانات موسكو، انخفض سعر صرف الدولار في تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 2.6% إلى 59.2 روبل ونزل سعر صرف اليورو عند مستوى 60 روبل بنسبة 2.8%.

وأصدر بنك روسيا المركزي مساء الجمعة بيانا عاجلا، قال خلاله إنه اعتبارا من 12 أغسطس/آب 2022 بلغت الاحتياطيات الدولية للاتحاد الروسي 580.6 مليار دولار، بعد أن زادت بنسبة 1.01% (أو 5.8 مليار دولار) على مدار الأسبوع.

وجاء في التقرير أن حجم الاحتياطيات الدولية في 12 أغسطس/آب بلغ 580.6 مليار دولار، بعد أن زاد بمقدار 5.8 مليار دولار خلال الأسبوع تحت تأثير رفع إيجابي للعملة، واعتبارًا من 5 أغسطس/آب 2022، بلغ حجم الاحتياطيات الدولية 574.8 مليار دولار.



والاحتياطيات الدولية، وهي أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها بنك روسيا وحكومة الاتحاد الروسي، تتكون من صناديق العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إنه نتيجة للعقوبات الغربية تم تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.

وتحسنت المعنويات الاقتصادية للشعب الروسي مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي، وانخفضت نسبة المواطنين المتشائمين بأكثر من النصف وذلك، وفق بيانات الاستطلاع لمؤسسة الرأي العام "FOM" المنشورة أمس الخميس على الموقع الرسمي للمنظمة.

وبحسب الاستطلاع، كانت نسبة المواطنين المتفائلين في يونيو/حزيران 2022 بنحو 9% مقابل 19% في مارس من العام نفس، وبلغت نسبة المتفائلين إلى حد ما 13% في مارس/آذار و19% في يونيو/حزيران.

وظلت نسبة المستجيبين ذوي المشاعر الاقتصادية المحايدة دون تغيير تقريبًا وبلغت 33% مقابل 37% على التوالي في مارس/آذار من هذا العام وكان هناك 17% يميلون إلى التشاؤم، وفي يونيو انخفضت حصتهم إلى 12% كما انخفض عدد المواطنين المتشائمين بشكل لا لبس فيه إلى أكثر من النصف - من 29% إلى 13%.

ومن بين المتفائلين، اشتكى 10% فقط من العمال من انخفاض في الدخل، بين أولئك الذين يميلون إلى التفاؤل، كانت هذه النسبة 11%، وكذلك بين المحايدين (11%)، وبين أولئك الذين يميلون إلى التشاؤم - 16% "، جاء في التقرير.

