شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التعليم يمنح الضبطية القضائية لنظار المدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ذكر قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، أنه يتم منح صفة الضبطية القضائية لنظار مدارس التعليم الأساسي، وكذلك لمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ حكم الإلزام".

ونصت المادة 20 من القانون على: "لنظار مدارس التعليم الأساسى، ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ حكم الإلزام".