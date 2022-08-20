انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية: نتابع إدارة وزارة المالية وهذا ما يخص ملفات الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ خاص

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي، اليوم السبت، أن اللجنة ستتابع اعمال ادارة وزارة المالية، فيما اشار الى أن ملفات الفساد التي تخص الوزراء ستضل مفتوحة امام النزاهة والقضاء العراقي لحين ثبوت ادانتهم.

