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خطوة واحدة تفصل ديباي عن يوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-20 | 10:46

خطوة واحدة تفصل ديباي عن يوفنتوس

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بات الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ، على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وزعمت العديد من التقارير أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع برشلونة على حسم صفقة ديباي مجانا، مقابل تخلي اليوفي عن بعض المتغيرات في انتقال ميراليم بيانيتش إلى البارسا.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة لا يزال ينتظر تخلي ديباي عن الجزء المؤجل من راتبه بالموسم الماضي، والبالغ مليوني يورو.


وأشارت إلى أن ديباي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية لعقده، حيث سيوقع لمدة عامين ويحصل على 7.5 مليون يورو سنويا.

وسيستفيد نادي يوفنتوس من مرسوم النمو في إيطاليا، كي يحصل على خصم 50% على الضرائب بعقد ديباي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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