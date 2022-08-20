"إكس دى إجيماك" توقع مع "نقل الكهرباء" عقد تنفيذ محطتي محولات روافع ترعة الحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل لكهرباء، عقدين مع شركة XD EGEMAC وذلك لتنفيذ الآتى انشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام 12 جهد 220/66/11ك.ف سعة(2×175+4×40) م.ف.أ &.

كما تضمن العقد ايضا انشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام 4 جهد 66/11ك.ف سعة (3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS)، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروعين 720 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وبمدة تنفيذ تصل إلى 12شهر لكل محطة على حده.

يأتي ذلك استكمالاً لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة وفى اطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق.