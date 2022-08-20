أحد أكبر المراكز التجارية في الدولة .. إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة «مالمو» بالسويد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشرطة السويدية إصابة شخصين بجروح في حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة "مالمو" جنوبي البلاد.

وأوضحت الشرطة- في بيان، أوردته صحيفة "ذا لوكال" السويدية، الجمعة- أن الحادث وقع في مركز "إمبوريا" للتسوق مساء اليوم، وتم إغلاق المنطقة فورا.

دوقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفلينا أولسون: "تلقت الشرطة تقارير عن إطلاق عدة طلقات داخل مركز التسوق، وهو أحد أكبر المراكز التجارية في الدولة، أصيب شخصان، ومن غير الواضح مدى خطورتهما".

وتابعت المتحدثة أن الشرطة ألقت القبض بالفعل على الجاني المشتبه به، مضيفة أن إطلاق النار مرتبط بعصابات "مالمو".

من جهتها.. أكدت الخدمات الصحية المحلية أن أحد المصابين- ولم توضح أي منهما- أصيب بجروح خطيرة.

وأغلقت الشرطة الطرق حول مركز التسوق وأوقفت حركة القطارات عبر محطة هايلي القريبة.

وأشارت إلى أن الخطر على الجمهور انتهى، مضيفة أن أفراد الشرطة ما زالوا عاملين في مكان الحادث، حيث يتم استجواب شهود العيان وجمع البيانات من كاميرات المراقبة.

وطلبت الشرطة من المواطنين الامتناع عن زيارة مركز التسوق في الوقت الحالي، نظرا للأعمال المستمرة في المكان.