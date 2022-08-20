شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل في الساعات القليلة الماضية من معرفة ماهو موعد مباراة آرسنال وبورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها.

موعد مباراة آرسنال وبورنموث

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال وبورنموث اليوم السبت الموافق 20 أغسطس الجارى في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، في المواجهة التي سوف تقام على ستاد الإمارات.

وتنطلق فعاليات مباراة آرسنال وبورنموث في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة آرسنال وبورنموث عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، ويتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي على محمد على.