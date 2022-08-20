إسقاط طائرات أوكرانية .. إستنفار القوات الجوية الروسية

الشارقة - اميمة ياسر - استنفرت القوات الجوية الروسية مجددا وفقا لمزاعم بشبه جزيرة القرم اليوم الجمعة حيث يشتبه بأن المزيد من الطائرات المسيرة هي السبب.

واستولت موسكو على شبه الجزيرة من أوكرانيا في عام 2014، لكن تقارير تقول إن كييف تستهدف المنطقة في الحرب المستمرة مع موسكو منذ ستة أشهر.

وقال المسؤول الإداري لمدينة سيفاستوبول على منصة تليجرام: "مثل الكثير من السكان الآخرين، سمعت انفجارات في الوسط.. ربما طائرات مسيرة. الأهداف دُمرت".

وأظهرت مقاطع مصورة لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنه تم تصويرها في يوفباتوريا، آثار نيران مضادة للطائرات فوق المدينة.

وقال مستشار لقيادة القرم المدعومة من روسيا إن "القرم تخضع لحماية موثوق فيها".

ووفقا لمزاعم، أُسقطت أيضا طائرات مسيرة فوق مدينة كيرش في القرم يوم أمس الخميس.

ولم يستبعد مراقبون عسكريون إمكانية استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة لاختبار الدفاعات الجوية الروسية قبل شن هجمات محتملة.