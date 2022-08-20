أشاد به علاء مبارك وبحث عنه الفنانون.. ماذا قال أحمد سالم "المطرب النقاش" في الغربية - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

على ركبتيه جلس الشاب أحمد سالم لممارسة مهام عمله كـ"نقاش" قبل أن تلتقط عدسة هاتف محمول مقطع فيديو له وهو يغني كلمات اغنية "بكرة يا حبيبي" لوردة الجزائرية، وينشره عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديوهات، لتنهال بعدها مفاجآت جعلته يتصدر في مواقع البحث ويبحث عنه المطرب رامي جمال ويشيد بصوته.

البداية كانت عندما اعتاد الشاب أحمد سالم على الغناء أثناء ممارسة مهام عمله في الطلاء و"النقاشة"، حيث سجلت له عدسة هاتف محمول مقطع الفيديو منذ فترة ليعيد نشره مجددًا عبر تطبيق فيديوهات، إذ حاز على إعجاب حوالي 500 شخص خلال فترة لا تتخطى الـ30 دقيقة.

عدد المعجبين وكلمات الثناء والمشاهدات فاقت تصور الشاب البسيط، الذي قال إنه لم يكن يتوقع ذلك النجاح خلال دقائق معدودة حاز فيها المقطع على إعجاب مئات الآلاف، معبرًا عن سعادته البالغة.

المفارقة الأكبر للشاب أحمد سالم ابن مدينة زفتى في محافظة الغربية، كانت بمنشور للمطرب رامي جمال الذي وصف صوت الشاب بأنه "أحلى من الحلو بشويتين" معبرًا عن رغبته في عمل ثنائي غنائي وتعاون معه.

رامي جمال كتب خلال المنشور “أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع دا أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري، أنا عايز أغني معاك أغنية دويتو، وعايز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك القبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبه، أعملك ألبوم ننضف بيه وداننا، واللي بيقولوا صوته حلو لا يا جماعة دا أحلى من الحلو بشويتين”.

منشور رامي جمال الذي أرفق معه الفيديو للشاب أحمد سالم وحاز على إعجاب متابعي رامي جمال أيضًا، شهد مفاجأة جديدة بظهور الشاب الذي علق على المنشور قائلًا: "أنا أهو والله".

يقول الشاب أحمد سالم: لم أكن أتوقع ما حدث تمامصا، وهذا النجاح بهذه السرعة، متابعًا: أنا دائم الغناء أثناء عملى كنقاش، إلا أن أخي عبدالرحمن صور الفيديو ونشره على السوشيال ميديا، وفوجئت بعدد من الأهل والأقارب يوجهون لي التهنئة بالفيديو، وزاد عدد المتابعين وانتشرت التعليقات التي تمدح في صوتي.

وتابع أحمد سالم أنه لم يتمالك نفسه من الفرحة حينما نشر المطرب رامى جمال منشوره على فيسبوك ويطلب أن يجري توصيله به، قائلًا: مكنتش مصدق نفسي من اللي حصل، ورديت عليه زي الأطفال أقوله "انا اهو والله".

وحول أحلامه قال أحمد سالم: أمنيتي أن أصبح فنانًا مشهورًا، أقدم الفن الراقي الذي يعجب الناس خاصة البسطاء منهم.

وأوضح "المطرب النقاش" أنه لم يتعود على صعود المسرح للغناء فهذا الأمر لم يحدث له إلا مرة واحدة قال عنها: "كنت في حفل زفاف صديق لي والناس أصرت إني اطلع المسرح أغني، وفعلا طلعت وكنت وقتها في قمة الخجل حتى مكنتش عارف أبص لحد وانا بغني".

كان علاء مبارك أشاد بصوت وأداء المطرب النقاش، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر قائلًا: «ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل، أجمل من أصوات كثيرة موجودة الآن على الساحة.. بصراحة ميتسابش.. أتمنى لك كل التوفيق».

كما أشاد بالمطرب النقاش العديد من الفنانيين من بينهم أسماء أبو اليزيد ولطيفة والشاعر عمرو حسن والذي كتب عبر حسابه على فيسبوك: "لاقيناه يا جماعة يارب بس يوافق يتعاون معايا في الحفلة الجاية