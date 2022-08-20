"عميد هندسة القاهرة" يعلن عن منح للطلاب المتفوقين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن المنح المقدمة للطلاب المتفوقين دراسيًا في العام الجامعي 2022-2023.

وقال عميد كلية الهندسة، إن المنح المقدمة للطلاب المتفوقين تكون تخفيض على الرسوم الدراسية في جميع التخصصات، يتراوح ما بين 25% - 100% من إجمالي المصروفات، بالإضافة إلى منح دراسية إضافية، كتخفيض متفاوت القيمة على الرسوم الدراسية، في تخصص هندسة "المياه والبيئة".

وأشار عميد الكلية، إلى أن منح المنظمة الأمريكية الشرق أوسطية للخدمات التعليمية والتدريب "أميدست"Amideast، للطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية، للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية، من خلال برنامج منح الجامعات الحكومية.

وأعلنت الكلية عن قبولها لتحويلات الطلاب، المرشحين بالفعل، لكليات الهندسة بالجامعات الحكومية، ليلتحقوا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، من خلال برامج "الساعات المعتمدة" المدفوعة المصروفات، وهي:

- هندسة وإدارة الطيران.

- هندسة وتكنولوجيا العمارة.

- هندسة الاتصالات والحاسبات.

- هندسة وإدارة التشييد (مدني).

- هندسة البنية التحتية (مدني).

- هندسة الطاقة الكهربية.

- هندسة وإدارة الرعاية الصحية.

- الهندسة الصناعية والإدارة (ميكانيكا).

- هندسة التصميم الميكانيكي (ميكانيكا).

- هندسة الميكاترونيكس (ميكانيكا).

- هندسة التصنيع والمواد (ميكانيكا).

- هندسة الطاقة المستدامة (ميكانيكا).

- هندسة الإنشاءات (مدني).

- هندسة البترول والبتروكيماويات.

- هندسة المياه والبيئة (مدني).