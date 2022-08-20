ننشر أول تعليق من جامعة حلوان بشأن الاستضافة اليومية لطلاب كلية الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

كشف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص غلق المدن الجامعية قبل انتهاء العام الدراسي لطلاب كلية الطب بجامعة حلوان.

وقال الدكتور حسام رفاعي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المدن الجامعية مفتوحة لاستضافة طلاب كليه الطب طلبة وطالبات بناء على جدول المحاضرات والامتحانات المرسلة من مكتب وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، موضحا أن الطلاب يحضرون إلى الجامعة في أيام متفرقة حسب الجدول، ويتم استقبالهم قبل الامتحانات أو المحاضرات، على أن يغادروا المدن الجامعية بعد الانتهاء من الامتحانات أو المحاضرات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه يتم استضافة الطلاب بمبلغ 25 جنيه في اليوم بناء على قرار مجلس المدن، كما أن عدد الطلاب المقيمين بالمدن حاليا 24 طالبة وطالب.

وتابع رفاعي، أنه بالنسبة لتغذية الطلاب، فلا يوجد إمكانية لدى الجامعة لتقديم أي وجبات تغذية لقلة عدد الطلاب وعدم انتظام الأعداد، مما يجعل صعوبة في توريد الأصناف وتكلفة التشغيل.

ويتم إغلاق المخبز بانتهاء العام الدراسي ودخول المطعم في أعمال الصيانة قبل بدء عام دراسي جديد.

واختتم الدكتور حسام رفاعي، أن المبلغ المدفوع من الطلاب قليل ولا يؤثر على إمكانيات الطالب، مستنكرا: "25 جنيها مبلغ زهيد لا يمثل إلا جزء بسيط من التكلفة الفعلية لاستضافة الطلاب بالمدن".

وكانت قد انتشرت في الساعات الأخيرة عدد من شكاوي طلاب الفرقة الثالثة والرابعة من طلاب كلية الطب بجامعة حلوان، عبر المجموعات الخاصة بالمدن الجامعية.

واختصت تلك الشكاوى بدفعهم لأموال إضافية ليتمكنوا من الإقامة بالمدن الجامعية خلال فترة امتحاناتهم بالكلية والتي من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، قال الطالب (م.ع)، طالب بكلية الطب جامعة حلوان، إن إدارة المدن الجامعية طلبت من جميع الطلاب مغادرة المدن الجامعية يوم الخميس الموافق 30 يونيو، مع انتهاء العام الدراسي 2021\2022، بالرغم من أن طلاب كلية الطب لم ينتهوا من دراستهم، فطلبوا من الجامعة مد مدة سكنهم إلى أن ينتهوا من دراستهم وامتحاناتهم بالكلية.​