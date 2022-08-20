البنتاغون يعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار

19 أغسطس , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية الدقيقة من طراز هيمارس. وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحافيين ان المساعدة الجديدة تشمل أيضاً إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف اضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.

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