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كاسيميرو ضمن قائمة أغلى صفقات البيع في تاريخ ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-19 | 23:30

كاسيميرو ضمن قائمة أغلى صفقات البيع في تاريخ ريال مدريد

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أصبح البرازيلي كاسيميرو ثالث أغلى صفقة بيع في تاريخ نادي ريال مدريد، بعدما انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز.
ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالد قائمة أغلى صفقة بيع نفذها الريال مقابل 117 مليون يورو، حين انتقل ليوفنتوس، ثم يليه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مقابل 75 مليون يورو لمانشستر يونايتد في 2014.

وفيما يلي أغلى صفقات بيع في تاريخ النادي الملكي:


1. : 117 مليون يورو.

2. دي ماريا: 75 مليون يورو.

3. كاسيميرو: 70 مليون يورو.

4. ألفارو : 66 مليون يورو.

5. مسعود أوزيل: 47 مليون يورو.

6. كوفاسيتش: 45 مليون يورو.

7. أشرف حكيمي: 43 مليون يورو.

8. روبينيو: 43 مليون يورو.

9. رافائيل فاران: 40 مليون يورو.

10. جونزالو هيجوين: 39 مليون يورو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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