شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: تطوير جزيرة الوراق استكمال لملف القضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق تعد خطة كبيرة لمواجهة العشوائيات، وإن أي خطوة تخطوها الدولة للقضاء على العشوائيات مهمة جدا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وثمن "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، جهود القيادة السياسية في القضاء على ملف العشوائيات، والذي يشهد طفرة حقيقية بالتزامن مع بناء الجمهورية الجديدة، بعد أن ظل مهمشًا على مدار عقود طويلة يعاني من الإهمال والتهميش، موضحا أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من العشوائيات نهائيًا.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القضاء على العشوائيات من الملفات الشائكة، التي كانت تدار بمنطق المسكنات، والتي اقتحمتها القيادة السياسية، وخطت خطوات ثابتة في سبيل القضاء عليها، مؤكدًا أن الدولة نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في تحقيق إنجازات تاريخية في مجال القضاء على العشوائيات، من خلال وضع أولويات في الأماكن الأشد خطورة، وتم تطوير هذه الأماكن في صورة شهد لها الجميع؛ وأشاد بها عدد ليس بالقليل من المنظمات والمؤسسات العالمية.

وأشاد بآليات العمل في خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، مشددًا على أنه لا توجد دولة في العالم تبني وحدات سكنية وتمنحها للمواطنين دون مقابل كاملة المرافق والتشطيبات وجاهزة للسكن؛ وهذا يحسب للقيادة السياسية الحكيمة التي تدير الملف، موضحا أن كل التجارب السابقة مثل الأسمرات والبشاير كانت فى صالح المواطن، فيجب على الأهالي أن يتعاونوا مع الحكومة في هذا الأمر لحل مشكلة العشوائيات في مصر.

ولفت إلى أن الحكومة عملت جاهدة على وضع خطة طموحة تستهدف تطوير منطقة الوراق بشكل كامل لتكون مؤهلة لتصبح منطقة سياحية عالمية نظرا لموقعها الاستراتيجي على نهر النيل، مؤكدا أن استغلال هذه المنطقة بشكل جيد يحقق مكاسب هائلة لقاطنيها والدولة في آن واحد.

وأشار إلى أن القيادة السياسية قدمت حلولا عديدة تدعم الحفاظ على حقوق سكان منطقة الوراق ممن انضمت منازلهم لحيز أعمال التطوير، مثمنا جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وحرصه الدائم على إحداث التطوير والتنمية الشاملة للدولة بكافة أنحائها.

وأكد أن الجهود الواسعة من الدولة في تطوير منطقة الوراق يأتي في إطار استغلال موقعها الاستغلال الأمثل بما يهدف إلى فرز فرص تنموية واستثمارية جراء التطوير المستهدف إجراءه، موضحا أن هناك مساعي لا حصر لها من القيادة السياسية لمنح المواطنين العيش في بيئة عمرانية مرفق بها أعلى مستوى للخدمات والمرافق، وذلك باعتبار المسكن الجيد أحد أهم أساسيات الحياة.

وحذر رئيس حزب "المصريين" من تحركات قوى الإرهاب والشر لإثارة الفتنة والبلبلة فيما يتعلق بملف تطوير جزيرة الوراق، مشددًا على أن تحركات الدولة في هذا الإطار هدفها النفع العام.